США передали Украине радиопередатчики для теле- и радиовещания на Донбассе

Правительство США передало Украине три радиопередатчика для осуществления теле- и радиовещания на всей территории Донбасса.

Об этом УНИАН сообщили в посольстве США в Украине.

"Сегодня Соединенные Штаты передали Украине первое из серии поставок оборудования для осуществления вещания, чтобы помочь улучшить украинские технические возможности, чтобы вещать на востоке Украины", - сказано в сообщении.

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Заместителю министра информации Татьяне Поповой, которая представляла правительство Украины, было переданы три FM радиопередатчика. Как отметила Попова, эти радиопередатчики значительно усилят возможности для ведения теле- и радиовещания на Донбассе.

Указанные радиопередатчики будут задействованы для теле- и радиовещания на временно оккупированных районах Донецкой области.

Посол США в Украине Пайетт отметил, что эти передатчики должны обеспечить жителям Донбасса "доступ к точным, высококачественным новостям и информации".

Посол назвал важным желание украинского правительства и в дальнейшем налаживать связь с жителями тех территорий Донбасса, которые не подконтрольные украинской власти. По его убеждению, эти передатчики должны иметь важное значение в ответе украинской власти на информационную войну Кремля, которую Россия осуществляет на востоке Украины.