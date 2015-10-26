Кремль отреагировал на "отказ Великобритании" вести диалог с Россией
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль сожалеет об "отказе Лондона" вести диалог.
По его словам, "мяч на стороне британских коллег", пишет Лента.ру.
Великобритания уже достаточно давно отказалась от каких-либо контактов, отметил пресс-секретарь главы государства, однако в Кремле считают, что взаимодействие Москвы и Лондона требуется в борьбе с терроризмом и трансграничной преступностью. "На всех уровнях Россия неоднократно заявляла о своей заинтересованности в развитии равноправных и взаимовыгодных отношений со всеми странами", - подчеркнул Песков.
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Как сообщал УНИАН, посол РФ в Великобритании Александр Яковенко в интервью газете Times заявил, что политические связи между Лондоном и Москвой сведены на нет по инициативе британской стороны на фоне событий в Сирии и Украине.