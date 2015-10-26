Кремль отреагировал на "отказ Великобритании" вести диалог с Россией

По его словам, "мяч на стороне британских коллег", пишет Лента.ру.

Великобритания уже достаточно давно отказалась от каких-либо контактов, отметил пресс-секретарь главы государства, однако в Кремле считают, что взаимодействие Москвы и Лондона требуется в борьбе с терроризмом и трансграничной преступностью. "На всех уровнях Россия неоднократно заявляла о своей заинтересованности в развитии равноправных и взаимовыгодных отношений со всеми странами", - подчеркнул Песков.

Читайте такжеКремль отреагировал на слова Обамы о слабости России

Как сообщал УНИАН, посол РФ в Великобритании Александр Яковенко в интервью газете Times заявил, что политические связи между Лондоном и Москвой сведены на нет по инициативе британской стороны на фоне событий в Сирии и Украине.