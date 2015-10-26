У берегов Канады затонуло туристическое судно, есть погибшие - СМИ

Об этом в воскресенье сообщил телеканал CBC, передает ТАСС.

По данным службы скорой помощи Тофино, три человека погибли, четыре - госпитализированы, а еще пяти пассажирам спасатели смогли оказать помощь на берегу - они получили незначительное переохлаждение. В Спасательно- координационном центре провинции сообщили, что на борту судна в момент катастрофы находились 27 человек. Поиски остальных пассажиров и членов экипажа продолжаются. Спасателям помогают местные рыбаки.

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По уточненным данным, 20-метровое трехпалубное судно "Левиафан II" вышло из порта Тофино и затонуло у небольшого острова Варгас. Корабль принадлежал местной компании Jamie’s Whaling Station and Adventure Centres, которая организует круизы для наблюдения за китами. Причины кораблекрушения устанавливаются. По одной из версий, корабль мог перевернуть кит.

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Тофино расположен на Острове Ванкувер, который отделен проливом Джорджия от материка.