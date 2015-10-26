В Словении считают, что из-за ситуации с беженцами ЕС может развалиться

Об этом заявил премьер-министр Словении Миро Церар, передает ZN.ua.

"Если мы не предпримем в ближайшие дни и недели конкретных действий на месте, думаю, что Евросоюз и вся Европа могут начать разваливаться", - сказал он перед открытием встречи стран центральной Европы и Балкан, организованной Еврокомиссией.

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Премьер выразил надежду на то, что нынешний европейский мини-саммит "примет конкретный план срочных действий". Без такого плана, предупредил Церар, многие государства будут вынуждены принимать собственные меры.

"Я буду вынужден принять все меры для защиты безопасности Словении (...). Если мы не найдем общего решения, это будет концом ЕС и концом самой Европы", - подчеркнул словенский премьер.

Ранее УНИАН сообщал, что количество беженцев в Словении превысило 40 тыс. лиц, предоставление им помощи стоит каждый день почти 800 тыс. евро.