Словении 40 тысяч мигрантов обходятся в 800 тысяч евро ежедневно - посольство

Об этом сообщили УНИАН в Посольстве Словении в Украине.

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"За последние несколько дней общее количество мигрантов, прибывших в Словению, превысило 40 тыс. лиц", - сообщили в посольстве.

По состоянию на 21 октября всего за один день количество мигрантов, прибывших в Словению, составило 13 тыс. лиц, что составляет рекордное количество.

"В масштабах государства это приравнивается к тому, если бы за один день, например, в Германию, прибыло 500 тыс. лиц", - отметили словенские дипломаты.

При этом помощь мигрантам стоит Словении ежедневно почти 800 тыс. евро.

В дипломатическом ведомстве отметили, что Словения принимает все меры по преодолению кризиса, принимая во внимание все гуманитарные аспекты и в соответствии с международных конвенций по защите беженцев, и принимает меры по защите национальной безопасности.

"Через критическое положение Словения уже попросила помощи Европейского Союза, и, несмотря на это, государство все еще в состоянии контролировать поток мигрантов, для большинства которых конечной целью является добраться до Германии", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, подчеркнули в посольстве, Словения хочет координировать всю деятельность в рамках Европейского Союза и приветствует намерение лидеров правительств балканских стран и ЕС встретиться 25 октября в Брюсселе и обсудить миграционный кризис.

Как сообщалось ранее, всего за неделю в Грецию прибыло рекордное количество мигрантов – почти 50 тысяч.