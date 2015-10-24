"Не дадим превратить страны в буферную зону": Болгария, Румыния и Сербия готовы закрыть границы для беженцев

Болгария, Румыния и Сербия готовы закрыть свои границы для беженцев, если подобное решение будет принято в Германии, Австрии или других европейских государств.

Об этом заявил премьер-министр Болгарии Бойко Борисов по итогам переговоров со своими коллегами Виктором Понта и Александром Вучичем, сообщает Европейская правда со ссылкой на БГНЕС.

Читайте такжеНовая волна миграции из Сирии уже началась - Эрдоган

"Если они построят ограды и закроют границы, то мы сделаем то же самое. Мы не дадим возможности превратить наши страны в буферную зону для беженцев", - сказал Борисов.

Болгарский премьер добавил, что ЕС должен договориться с Турцией, чтобы десятки тысяч беженцев остались не ее территории.

"Мы опасаемся, что нет стратегического видения – куда дойдет эта волна беженцев, где эти беженцы будут работать, как будут интегрированы, где будут обучаться их дети", - добавил Борисов.