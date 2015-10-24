Железнодорожная авария в ЮАР: пострадали около 120 человек

Около 120 пассажиров пострадали, когда их поезд не смог остановиться у платформы в Йоханнесбурге, авария могла произойти из-за неполадок в тормозной системе, сообщает РИА Новости со ссылкой на местный телеканал eNCA.

Инцидент произошел у станции Эннердейл (Ennerdale). По данным медиков, после того как поезд не остановился у платформы, пассажиры стали выпрыгивать на ходу.

"Когда прибыли медики, они обнаружили, что поезд не столкнулся и не сошел с рельсов. По некоторым данным, заклинило тормоза — причины этого еще предстоит выяснить — из-за чего люди упали. В панике, по-видимому, некоторые пассажиры выпрыгнули из движущегося поезда", — заявила телеканалу сотрудник экстренной службы Крис Бота.

"После пересчета пострадавших медики обнаружили, что — по предварительным данным — 120 человек получили травмы различной степени тяжести", — добавил он. Все пострадавшие были направлены в ближайшие больницы.

В июне более 250 человек пострадали в столкновении поездов на станции Буйсенс в южноафриканском Йоханнесбурге. По данным агентства DPA, причиной аварии стала неисправность светофора.