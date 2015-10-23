Хорватия отправила на границу со Словенией около 4 тысяч мигрантов

Венгрия ночью 16 октября закрыла границу с Хорватией, чтобы предотвратить поток мигрантов из этой страны, сообщают РИА Новости со ссылкой на словенское информационное агентство STA. В связи с этим резко увеличилось число мигрантов, прибывающих в Словению.

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В четверг Словения попросила ЕС направить в страну полицейские подразделения с целью регулирования притока мигрантов из Хорватии. "Только прошедшей ночью туда были доставлены 4 тыс. человек", - заявили в полиции Словении.

В свою очередь Австрия в ночь на пятницу остановила прием мигрантов. В результате, как отмечает агентство DPA, порядка 2,5 тыс. мигрантов ожидают продолжения своего пути в Германию на австрийском пограничном КПП "Шпильфельд".

По последним данным приграничного агентства ЕС "Фронтекс", за 9 месяцев 2015 года на территорию стран Евросоюза прибыли более 710 тыс. мигрантов. Еврокомиссия заявила, что нынешний миграционный кризис в мире является крупнейшим со времен Второй мировой войны.