В ООН рассказали о систематических нарушениях прав беженцев в Чехии

Об этом заявил Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн, передает ТАСС.

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"Согласно заслуживающим доверие сообщениям из различных источников, нарушения прав мигрантов являются систематическими, а не изолированными или случайными: видимо, они являются составной частью политики чешского правительства, направленной на то, чтобы помешать мигрантам и беженцам проникнуть на территорию страны и там остаться", - сказал он.

Вместе с тем аль-Хусейн отметил, что за последние два месяца ряд европейских стран "применяли ограничительную политику в отношении мигрантов и беженцев, которые направляются в другие государства, расположенные ближе к северу".

Но "только Чешская Республика задерживает этих мигрантов и беженцев на 40 дней, а порой, согласно сообщениями, и на 90 дней", добавил он.

В связи с этим Верховный комиссар напомнил, что, согласно международному праву, задержание мигрантов "рассматривается как крайняя мера".

"Что же касается задержания детей, то Комитет ООН по правам ребенка подчеркивал, что задержание детей лишь на основе их статуса мигрантов или такового статуса их родителей является нарушением, не соответствует их интересам и не может быть оправдано", - сказал он.

Аль-Хусейн также выразил обеспокоенность условиями содержания мигрантов в заключении, которые, его словам, "хуже, чем в тюрьме". Кроме того, по его словам, задержанных мигрантов "заставляют платить за свое задержание".

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Верховный комиссар ООН констатировал, что задержания "сопровождаются проявлениями ксенофобии", как то: "неоднократные исламофобские заявления президента Милоша Земана и публичная петиция "Против иммиграции" бывшего президента Вацлава Клауса".

В связи с этим Аль-Хусейн призвал правительство Чехии "немедленно принять меры по защите прав мигрантов и беженцев".

Как сообщалось, с начала года в европейские страны по морю прибыли около 600 тысяч мигрантов. Основная часть беженцев едут из Афганистана, Сирии и Ирака. Многие идут пешком из Турции через Грецию, Македонию и Сербию.