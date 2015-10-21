Парламент Словении дал армии полномочия для контроля на границе

Документ официально разрешает отправку военнослужащих для помощи пограничным подразделениям, патрулирующим границу длиной 670 км, передает Би-би-си.

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Теперь военнослужащие имеют право задерживать нарушителей пограничного режима и передавать их полиции, а также давать распоряжения гражданским лицам в приграничной зоне.

Ранее армия могла оказывать только техническую и логистическую поддержку полиции.

Парламент также намерен обратиться в ЕС за дополнительной финансовой помощью для решения кризиса с мигрантами.

С воскресеньяв Словению, население которой составляет всего 2 млн человек, прибыли более 20 тыс. мигрантов.

Накануне представитель МВД Словении Боян Кител сказал, что Хорватия нарушила предварительные письменные соглашения о количестве мигрантов, которые должны проходить через границу двух стран.