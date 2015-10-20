Норвегия отказывается принимать российских беженцев - AP

Об этом сообщает Associated Press.

Количество мигрантов, пересекающих границу двух стран на пропускном пункте в Стурскуге, продолжает увеличиваться. Многие переходят границу на велосипедах и других видах транспорта, так как пропускной пункт предусматривает проход на территорию Норвегии только на транспортных средствах. На прошлой неделе из 2 тыс. прибывших в Норвегию беженцев 500 человек прошли в страну через пропускной пункт в Стурскуге.

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По словам министра юстиции страны Андерса Анундсена, иммиграция в Норвегию «контролируется и жестко регулируется», и важно, чтобы власти послали «четкий сигнал» людям, которым не нужна защита или у которых есть законно оформленное проживание в России.

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Анундсен отметил, что работниками было выявлено несколько случаев, когда люди приходили в страну, имея «сильные связи с Россией через двойное гражданство, право на жительство или визы».

Как сообщал УНИАН, что норвежские пограничники предупреждают российских таксистов, что могут закрыть им визы на въезд в страну, если те не перестанут возить через границу сирийских беженцев.