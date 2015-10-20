Aliexpress начнет торговать товарами из РФ

Об этом говорится в сообщении Aliexpress, передает "Газета.Ру".

Также отмечается, что поставщики из РФ будут представлены на канале "Aliexpress Молл", который был создан специально для российской "более состоятельной аудитории".

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"Мы уже довольно давно обсуждали и тестировали механизм по запуску российских продавцов на площадке Aliexpress. Мы очень рады, что новый проект на "Aliexpress Молл" впервые предоставит российским магазинам возможность продавать на нашей платформе и обеспечит доступ к огромной аудитории покупателей Aliexpress в России", — комментирует решение директор по развитию бизнеса Aliexpress в России и СНГ Марк Завадский.

Среди первых ритейлеров, которые планируют присоединиться к проекту будут Redmond, L'Oreal, Incity, Baon, магазины Wikimart, "Техносила" и "220 Вольт". Условия работы на Aliexpress для российских магазинов не отличаются от китайских, говорит Завадский.

Как сообщалось, в сентябре Aliexpress отказался обслуживать жителей аннексированного Крыма.