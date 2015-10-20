На парламентских выборах в Канаде побеждает Либеральная партия

Местные телеканалы сообщают о существенном отрыве либералов от Консервативной партии Стивена Харпера, который занимал пост премьер-министра трижды. Подсчет голосов продолжается, передает радио "Свобода".

Читайте такжеНовым премьер-министром Канады стал Джастин Трюдо

До выборов Либеральная партия находилась на третьей позиции по количеству мест в канадском парламенте.

43-летний лидер либералов Канады Джастин Трюдо, сын бывшего премьера Пьера Трюдо, обещает сократить дефицит бюджета, стимулировать экономический рост и развивать инфраструктуру. Джастин Трюдо также обещает возобновить несколько прохладные отношения Канады с администрацией американского президента Барака Обамы, бороться с изменением климата, и увести Канаду от боевой миссии против исламских боевиков на уровень гуманитарной помощи и учений.

На выборы отреагировали и финансовые рынки: на фоне сообщений о победе Джастина Трюдо подешевел канадский доллар.

Нынешнее правительство Стивена Харпера в Канаде является одним из ключевых сторонников санкций Запада против России за аннексию ею Крыма и причастность к вооруженному конфликту на востоке Украины. В ноябре 2014 года на саммите G-20 в австралийском Брисбене Стивен Харпер посоветовал президенту России Владимиру Путину "убраться из Украины".