В Канаде пройдут парламентские выборы, которые станут вызовом для сторонника санкций Запада против РФ Харпера

Всего канадские избиратели будут выбирать 338 депутатов от округов в Палату общин, передает радио «Свобода».

Обозреватели называют эти выборы вызовом для премьер-министра Канады Стивена Харпера, чья Консервативная партия находится у власти в стране с 2006 года. Главным конкурентом канадских консерваторов считают Либеральную партию во главе с Джастином Трюдо, сыном бывшего премьера Пьера Трюдо.

В ходе выборов по мажоритарной системе избиратели не голосуют непосредственно за кандидатуру премьер-министра. Обычно премьером становится лидер партии, набравшей больше всего голосов.

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В конце августа трехкратный премьер-министр Канады Харпер распустил парламент и назначил новые выборы.

Правительство Харпера - один из ключевых сторонников санкций Запада против России за аннексию ею Крыму и причастность к вооруженному конфликту на востоке Украины. В ноябре 2014 года на саммите «Группы двадцати» в австралийском Брисбене Харпер посоветовал президенту России Владимиру Путину «убираться из Украины».