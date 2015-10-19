В Турции установили личность смертника, совершившего кровавый теракт в Анкаре

Об этом рассказал в телеинтервью премьер-министр страны Ахмет Давутоглу, передает Би-би-си.

Выяснение личности второго подрывника продолжается, сказал премьер. По его словам, в рамках расследования задержаны 15 человек, четверо из них арестованы.

Напомним, два взрыва произошли в столице Турции во время "Марша мира", многие из жертв были активистами Демократической партии народов, которая отстаивает права национальных меньшинств, в том числе курдов.

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По сообщениям турецких СМИ, следствие проверяет версию о том, что исполнителями самого кровавого теракта в истории Турции были двое юношей родом с юга страны, где сильны позиции исламистов - у одного из них брат уже совершил самоподрыв в июле, а второй недавно дважды посетил Сирию.