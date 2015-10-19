Сирийский правозащитник: район Алеппо за три дня покинули 70 тысяч человек - BBC

12:29, 19 октября 2015
Мир
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Три дня назад сирийские правительственные войска при поддержке российских воздушных ударов открыли новое наступление против повстанцев на юг от города Алеппо.

REUTERS

По меньшей мере 70 тысяч человек - жители деревень к югу от сирийского города Алеппо покинули свои дома за последние три дня, заявил ВВС известный сирийский активист, глава Союза организаций медицинской помощи Сирии Заидун Аль Зоаби.

По его словам, села в районе Алеппо, в которых он побывал, опустели, пишет BBC Украина.

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"Мы видели тысячи людей, идут полями, и они оставили свои дома в последние максимум 72 часа, - сказал он в комментарии ВВС. - Мы видели людей, у которых нет даже палаток, ни укрытия. Люди просили о еде, хотя бы какие-то бутерброды. Никакой медицинской помощи. Обстрелы постоянные. Небо заполнено бомбардировщиками и вертолетами, и люди напуганы. Они напуганы до смерти".

Три дня назад сирийские правительственные войска при поддержке российских воздушных ударов открыли новое наступление против повстанцев на юг от города Алеппо.

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