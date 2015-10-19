У Путина по-прежнему считают, что украинцы и россияне - один народ

Об этом он заявил в интервью ТАСС.

"Ясно, что они, отношения с официальным Киевом, упали, говоря простым языком, ниже плинтуса. Но нужно учесть два обстоятельства. Во-первых, все случилось не по вине России", - утверждает Иванов.

Также он отметил, что Украина - особый случай, там по-прежнему проживают миллионы россиян: "это чьи-то родители, братья, сестры, бабушки, дедушки".

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"Оттого слова Владимира Владимировича абсолютно справедливы и правомерны, по существу, мы один народ. Ментально, религиозно, культурно между нами бесконечно много общего. Включая язык. Единый славянский народ, тут и спорить не о чем", - подчеркнул глава администрации Путина.

При этом, комментируя позицию официального Киева, которая кардинально отличается от вышеизложенной Ивановым, он сообщил, что "рано или поздно наступит период, когда восстановление отношений между нашими странами начнется".