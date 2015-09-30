Лишь 16% россиян хотят, чтобы Донбасс стал частью РФ - опрос
На сегодняшний день треть россиян (31%) советует Кремлю соблюдать нейтралитет, не занимая ни сторону киевских властей, ни "ДНР" и "ЛНР" (год назад эта доля составляла 41%).
Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
При этом каждый четвертый (26%) считает необходимым признать независимость так называемых республик.
Другие выступают за более активную поддержку: 12% опрошенных - помощь в "расширении автономии", 16% - принятие их в состав РФ.
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Сторону руководства Украины принимают немногие: в сентябре текущего года только 3% респондентов заявили о необходимости помочь ему вернуть контроль над Донбассом.
Опрос ВЦИОМ проведён 5-6 сентября 2015 г. Опрошено 1600 человек в 132 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.