В Турции арестовали 50 иностранцев в связи с кровавым терактом в Анкаре
Турецкая полиция в воскресенье провела задержание около 50 иностранных граждан, подозреваемых в связях с джихадистами, совершившими теракт в Анкаре 10 октября.
Об этом со ссылкой на Agence France Press передает "ЕвроПравда".
Как сообщается, рейды полиции были сосредоточены в основном на пригороде Стамбула.
Национальность задержанных не указывается. Согласно данным полиции, задержанные готовились присоединиться к исламистам в Сирии и Ираке.
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Ранее премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу заявлял, что "Исламское государство" является главным подозреваемым в совершении теракта в Анкаре 10 октября.
Как сообщалось, утром 10 октября возле вокзала в Анкаре, где должна была состояться антивоенная акция, прогремели два взрыва. В результаты погибли около ста человек, более двухсот получили ранения.
Согласно сообщению полиции, примерно 14 тыс. человек находились в районе взрывов.
Власть квалифицировала взрывы как теракт, взрывчатку на место трагедии мог пронести террорист-смертник.