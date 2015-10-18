В Турции арестовали 50 иностранцев в связи с кровавым терактом в Анкаре

Об этом со ссылкой на Agence France Press передает "ЕвроПравда".

Как сообщается, рейды полиции были сосредоточены в основном на пригороде Стамбула.

Национальность задержанных не указывается. Согласно данным полиции, задержанные готовились присоединиться к исламистам в Сирии и Ираке.

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Ранее премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу заявлял, что "Исламское государство" является главным подозреваемым в совершении теракта в Анкаре 10 октября.

Как сообщалось, утром 10 октября возле вокзала в Анкаре, где должна была состояться антивоенная акция, прогремели два взрыва. В результаты погибли около ста человек, более двухсот получили ранения.

Согласно сообщению полиции, примерно 14 тыс. человек находились в районе взрывов.

Власть квалифицировала взрывы как теракт, взрывчатку на место трагедии мог пронести террорист-смертник.