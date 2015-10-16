Пан Ги Мун резко осудил поджог гробницы Иосифа палестинцами

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун резко осудил действия палестинцев, осуществивших поджог иудейской святыни – гробницы Иосифа - в районе города Наблус, что на Западном берегу реки Иордан, сообщает ВВС.

"В начале чрезвычайного заседания Совета Безопасности ООН, созванного в связи с эскалацией насилия, Пан Ги Мун призвал передать в руки правосудия тех, кто стоит за этим, по его словам, достойным осуждения нападением", - говорится в сообщении.

В пятницу израильские военные в ходе столкновений застрелили четырех палестинцев, один из которых выдавал себя за фотожурналиста, а потом напал с ножом на израильского солдата и ранил его.

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на следующей неделе встретится с госсекретарем США Джоном Керри для обсуждения ситуации.