Палестинцы с помощью коктейлей Молотова подожгли гробницу Иосифа (фото)
Палестинские радикалы в ночь на пятницу, 16 октября, с помощью коктейлей Молотова подожгли гробницу праотца Иосифа недалеко от города Наблус на Западном берегу реки Иордан.
Об этом со ссылкой на Haaretz пишет Лента.ру.
Третья по значимости иудейская святыня частично пострадала после того, как сотня протестующих столкнулась с силами полиции возле лагеря палестинских беженцев Балата.
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Когда на место прибыла палестинская армия и окружила гробницу, участники акции начали бросать в силовиков камни и бутылки с зажигательной смесью. Несколько из них попали на территорию святыни, уточняет Epoch Times.
#صور احراق الشباب لـ"قبر يوسف" الذي يزوره المستوطنين في مدينة #نابلسpic.twitter.com/adLz2PmmBj
— وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) 16 Жовтень 2015
В результате поджога пострадавших нет. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание. Власти Палестинской автономии (ПА) осудили акт вандализма, пообещали наказать виновных и восстановить мемориал.
Как известно, территория гробницы Иосифа находится под административным и военным контролем ПА с начала 1990-х годов. Незадолго до начала второй палестинской интифады (восстания), в октябре 2000 года, 17 палестинцев и один израильский солдат были убиты в столкновении возле этого мавзолея. Позже израильские войска покинули эти места, оставив его палестинцам. Вскоре толпа палестинских радикалов разрушила святыню. Израиль обратится к ПА с просьбой восстановить гробницу Иосифа. Палестинцы пошли навстречу и восстановили мемориал. С тех пор израильтянам нельзя посещать ее без официального военного сопровождения.
Первой по значимости для иудеев святыней является Храмовая гора в Иерусалиме, а второй — Пещера Махпела в древней части Хеврона, где, согласно Библии, похоронены Авраам, Исаак и Иаков.