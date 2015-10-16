Палестинцы с помощью коктейлей Молотова подожгли гробницу Иосифа (фото)

Об этом со ссылкой на Haaretz пишет Лента.ру.

Третья по значимости иудейская святыня частично пострадала после того, как сотня протестующих столкнулась с силами полиции возле лагеря палестинских беженцев Балата.

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Когда на место прибыла палестинская армия и окружила гробницу, участники акции начали бросать в силовиков камни и бутылки с зажигательной смесью. Несколько из них попали на территорию святыни, уточняет Epoch Times.

#صور احراق الشباب لـ"قبر يوسف" الذي يزوره المستوطنين في مدينة #نابلسpic.twitter.com/adLz2PmmBj — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) 16 Жовтень 2015

В результате поджога пострадавших нет. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание. Власти Палестинской автономии (ПА) осудили акт вандализма, пообещали наказать виновных и восстановить мемориал.

Как известно, территория гробницы Иосифа находится под административным и военным контролем ПА с начала 1990-х годов. Незадолго до начала второй палестинской интифады (восстания), в октябре 2000 года, 17 палестинцев и один израильский солдат были убиты в столкновении возле этого мавзолея. Позже израильские войска покинули эти места, оставив его палестинцам. Вскоре толпа палестинских радикалов разрушила святыню. Израиль обратится к ПА с просьбой восстановить гробницу Иосифа. Палестинцы пошли навстречу и восстановили мемориал. С тех пор израильтянам нельзя посещать ее без официального военного сопровождения.

Первой по значимости для иудеев святыней является Храмовая гора в Иерусалиме, а второй — Пещера Махпела в древней части Хеврона, где, согласно Библии, похоронены Авраам, Исаак и Иаков.