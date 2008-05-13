В Сеуле уничтожена вся домашняя птица

В столице Южной Кореи Сеуле уничтожена вся домашняя птица для того, чтобы предотвратить дальнейшее распространение смертельно опасного для человека вируса птичьего гриппа.

Как передает ИТАР-ТАСС, об этом сообщил представитель администрации столицы Южной Кореи. По его словам, в общей сложности забито более 15 тыс. кур, уток, фазанов и индеек.

Тотальное уничтожение началось в воскресенье и проходило на фермах, хозяйствах при ресторанах, в школьных живых уголках и в частных домах. Не убивали только содержащихся в клетках попугаев и канареек, которые не имеют возможности контактировать с другими птицами.

Решение об уничтожении было принято после того, как 7 мая в Сеуле было впервые зафиксировано появление вируса птичьего гриппа смертельно опасной для человека разновидности H5-N1. От него погибли фазаны на небольшой ферме. Она примыкала к популярному парку развлечений, который посещают сотни тысяч людей. Это вызвало особые опасения властей. Ранее еще две вспышки птичьего гриппа были выявлены в районе крупного портового города Пусан.