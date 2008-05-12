Третьяков: в Литве президент и премьер сообща отстаивают приоритеты

Председатель украинской части Межпарламентской Ассамблеи «Украина – Литва» Александр Третьяков позитивно расценивает факт подписания президентами Украины и Литвы общей декларации, в которой закреплено дальнейшее стратегическое партнерство между обоими государствами.

«В декларации еще раз подчеркивается, что Литва приветствует прогресс Украины, достигнутый в ходе проведения политических, экономических и правовых реформ. В ней также указывается, что упомянутые положительные перемены сделают возможным дальнейшее продвижение Украины к европейским и евроатлантическим структурам, - цитирует Третьякова "Главред". - Особенно важно, что Литва обещает поддерживать решение о предоставлении Плана действий относительно членства в НАТО для Украины на следующей встрече министров иностранных дел в декабре этого года».

В то же время Александр Третьяков обращает внимание на заявления президентов Украины и Литвы, что оба государства будут сотрудничать в плане распространения информации об успешных уроках демократических перемен в Центральной и Восточной Европе: «Мы уверены, что взаимовыгодное сотрудничество в информационной сфере принесет пользу нашим странам. Ведь именно благодаря информированности населения стала возможна интеграция Литвы в европейские и евроатлантические структуры».

Между тем, по словам Третьякова, «особенно приятно наблюдать, что и президент, и премьер-министр Литвы сообща отстаивают приоритеты в межгосударственных отношениях, в том числе и в отношениях с Украиной». «Было бы неплохо, чтобы совместно с Президентом и украинский премьер-министр стояла на страже наших национальных приоритетов и интересов», - отметил глава украинской части Межпарламентской Ассамблеи «Украина – Литва».

Как сообщалось ранее, сегодня, 12 мая, Президент Украины Виктор Ющенко находится с официальным визитом в Литве.