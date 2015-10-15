Путин и Назарбаев поделили дно Каспийского моря
11:41, 15 октября 2015Мир
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Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев подписали документ о разграничении дна северной части Каспийского моря.
Фото УНИАН
Об этом сообщает "Газета.ru".
Документ вносит изменения в протокол к соглашению между странами о разграничении дна, заключенному в 1998 году.
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Соглашение регулирует совместную разработку нефтеносной структуры «Центральная».
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