ЕС готовится ввести новую "готическую" банкноту в 20 евро (фото, видео)

В буклетах подробно описаны дополнительные признаки подлинности и особенности оформления этой банкноты, передает ZN.ua

Банкноту номиналом в 20 евро нового образца украшают изображения архитектурных элементов, характерных для европейской готики.

Прежний дизайн купюры имел больше белого фона, в палитре преобладали оттенки голубого цвета. Банкнота обновленного дизайна имеет более выраженные цвета.

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Выпуск в обращение обновленной банкноты назначен на 25 ноября.

Новые 20 евро стали еще одной обновленной банкнотой за последний год - ранее осенью 2014 года в ЕС выпустили новую банкноту в 10 евро с улучшенной защитой.

Перед ней был обновлен дизайн 5-евровой купюры. "Старые" деньги продолжают хождение без всяких временных ограничений.

Ранее УНИАН сообщал, что по размеру и общей цветовой гамме новые 20-ки не будут отличаться от прежних. Их главная особенность в сравнении с банкнотами предыдущего поколения заключается в обновленных элементах защиты, ведь купюры именно этого номинала подделываются чаще остальных.