В Германии продемонстрировали новый дизайн купюры 20 евро (фото)

Новая банкнота достоинством в 20 евро была представлена во вторник в стенах Европейского центрального банка (ЕЦБ) в германском Франкфурте-на-Майне. Как заявил глава финрегулятора Марио Драги, обновленная купюра будет введена в обращение 25 ноября текущего года. К этому моменту будет напечатано 4,3 млрд новых "двадцаток", пишет ТАСС.

По размеру и общей цветовой гамме они не будут отличаться от прежних. Их главная особенность в сравнении с банкнотами предыдущего поколения заключается в обновленных элементах защиты, ведь купюры именно этого номинала подделываются чаще остальных.

Несколько заметных изменений было внесено в дизайн. В частности, на обновленной "двадцатке" теперь появится портрет героини древнегреческой мифологии - Европы. Ее изображение можно будет увидеть в виде водяного знака, а также на голографической вертикальной полосе. Еще один отличительный знак - цифра 20 в нижнем левом углу, которая будет менять свой цвет с синего на темно-зеленый в зависимости от угла наклона.

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"Эти новшества позволят укрепить доверие к евро со стороны 338 млн граждан, проживающих в странах-членах валютного союза", - заявил Драги.

На каждой банкноте евро присутствует подпись президента Европейского центробанка. Если на "двадцатках" предыдущего образца был размещен автограф француза Жана-Клода Трише, возглавлявшего регулятор с 2003 по 2011 год, то на новых купюрах будет уже автограф Драги. Еще одно отличие заключается в том, что надпись "евро" отныне выполнена не только латинским и греческим шрифтом, но и кириллицей. Связано это со вступлением в ЕС Болгарии в 2007 году. Кроме того, аббревиатура "ЕЦБ" указана не на пяти языках, как раньше, а на девяти.

Ранее - в 2013 и 2014 годах - финансовый регулятор ввел в обращение обновленные банкноты номиналом в 5 и 10 евро. Во Франкфурте-на-Майне также собираются со временем полностью обновить купюры единой европейской валюты достоинством в 50, 100, 200 и 500 евро.