В России выпустят пособие "Вежливые люди" для борьбы с нецензурной лексикой в армии

Об этом военное ведомство сообщило в ответе движению «Всероссийское родительское собрание», которое попросило искоренить мат в войсках, передают «Известия».

В общественной организации считают, что военнослужащим от рядового до генерала не подобает сквернословить, «позоря честь мундира и русского воина».

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В Минобороны заявили, что уже сейчас с военнослужащими ведется соответствующая работа, а вскоре выйдет книга специалиста по этикету Ивана Арцишевского «Вежливые люди», тираж будет издан военными.

По словам автора, в пособии будут представлено руководство по поведению за столом, при общении с женщинами, упоминаются также телефонные разговоры, имидж и внешний вид.

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«Это этикет для военных, как вести себя, когда они сняли форму - как здороваться, представляться, правильно пользоваться приборами и пр.», - отмечает Арцишевский.

Представитель общественной организации, которая обратилась к военному ведомству, Владимир Росновский, уверен, что при Суворове, Кутузове и Ушакове солдаты не ругались матом, поэтому «это были самые мощные войска в мире».

По словам Росновского, командир должен наказывать солдат, которые ругаются при нем, например, чисткой двора или 100 кг картошки.