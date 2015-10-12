В России выпустят пособие "Вежливые люди" для борьбы с нецензурной лексикой в армии
Минобороны России собирается выпустить пособие «Вежливые люди» для российских военных, в котором собирается бороться с ненормативной лексикой в армии.
Об этом военное ведомство сообщило в ответе движению «Всероссийское родительское собрание», которое попросило искоренить мат в войсках, передают «Известия».
В общественной организации считают, что военнослужащим от рядового до генерала не подобает сквернословить, «позоря честь мундира и русского воина».
Читайте такжеПентагон засек в Сирии 7 транспортных самолетов РФ и "зеленых человечков" - СМИ
В Минобороны заявили, что уже сейчас с военнослужащими ведется соответствующая работа, а вскоре выйдет книга специалиста по этикету Ивана Арцишевского «Вежливые люди», тираж будет издан военными.
По словам автора, в пособии будут представлено руководство по поведению за столом, при общении с женщинами, упоминаются также телефонные разговоры, имидж и внешний вид.
Читайте такжеКоморовский: Польша должна быть готова к "зеленым человечкам"
«Это этикет для военных, как вести себя, когда они сняли форму - как здороваться, представляться, правильно пользоваться приборами и пр.», - отмечает Арцишевский.
Представитель общественной организации, которая обратилась к военному ведомству, Владимир Росновский, уверен, что при Суворове, Кутузове и Ушакове солдаты не ругались матом, поэтому «это были самые мощные войска в мире».
По словам Росновского, командир должен наказывать солдат, которые ругаются при нем, например, чисткой двора или 100 кг картошки.