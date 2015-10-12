Путин встретился с министром обороны Саудовской Аравии из-за ситуации в Сирии

Москва надеется, что этот диалог будет стимулировать сотрудничество двух стран в Сирии, передает Радио Свобода

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил после встречи Путина с руководителем оборонного ведомства Саудовской Аравии, что обе страны готовы сотрудничать ради решения конфликта в Сирии и предотвратить опасность создания «террористического халифата».

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Как сообщалось, Россия 30 сентября запустила кампанию воздушных ударов по позициям вооруженных оппонентов поддерживаемого Москвой президента Сирии Башара Асада.

Американские чиновники и региональные противники Асада, среди которых одну из ведущих ролей играет Саудовская Аравия, утверждают, что российская авиация бомбит не только радикальную группировку «Исламское государство», но и более умеренных оппонентов сирийского режима.

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И США, и Саудовская Аравия считают, что Асад не может иметь власть в Сирии после завершения конфликта, Россия отвергает такую позицию.