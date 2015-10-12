Парламент Ирана одобрил реализацию соглашения по ядерной программе.

Об этом сообщает ZN.ua со ссылкой на агентство IRNA.

Депутаты поддержали законопроект, который дает право правительству страны начать реализацию заключенного с международными посредниками соглашения по атому.

Документ одобрили 139 парламентариев, 100 высказались против него, 12 воздержались.

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Как сообщалось, соглашение по ядерной программе Ирана было подписано 14 июля. Согласно документу Тегеран идет на целый ряд уступок в вопросе своей ядерной программы. В ответ западные страны начнут постепенную отмену экономических санкций против Ирана.

В США сделка вызвала негативную реакцию у части конгрессменов. В конце июля спикер палаты представителей США республиканец Джон Бейнер пообещал сорвать соглашение с Ираном. По его словам, соглашение угрожает безопасности американского народа. Он считает, что эта сделка "скорее всего, разожжет гонку ядерных вооружений во всем мире".

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Однако 17 сентября в Сенате США заблокировали последнюю попытку сорвать ядерную сделку с Ираном.