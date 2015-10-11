Путин уверяет, что у него "нет никакого желания воссоздавать империю"

Президент РФ Владимир Путин заявил, что у России нет никакого желания воссоздавать империю, главное — защитить свою независимость и суверенитет.

"У нас нет никакого желания воссоздавать империю, воссоздавать Советский Союз, но мы должны защитить свою независимость и суверенитет, российскую, и мы это, конечно, делали и будем делать", — сказал Путин в эфире телеканала "Россия 1" в интервью Владимиру Соловьеву, передает РИА Новости.

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Он напомнил, что Россия, «проявив добрую волю», предоставила независимость всем бывшим республиками СССР, подчеркнув, что это не сопровождалось никакими конфликтами.

"Это было общее решение. И среди этого общего решения основным было решение самой России", — сказал Путин.