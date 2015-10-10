В Гондурасе в ДТП погибли 17 человек, среди которых шестеро детей
06:38, 10 октября 2015Мир
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Не менее 17 человек погибли, 14 получили травмы в автокатастрофе, которая произошла в пятницу на севере Гондураса.
REUTERS
Как сообщили местные власти, в департаменте Йоро пассажирский автобус столкнулся с пожарной машиной, передает ТАСС.
Известно, что к настоящему времени в числе погибших значатся шестеро детей. Трое из них скончались в больнице города Сан-Педро-Сула. Для эвакуации пострадавших использовали вертолеты.
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Согласно одной из версий, автобус врезался в пожарную машину, после того как она перевернулась на ходу. По другим данным, водитель автобуса по неизвестным причинам потерял управление. Расследованием обстоятельств трагедии занялись представители компетентных органов.
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