В Гондурасе в ДТП погибли 17 человек, среди которых шестеро детей

Как сообщили местные власти, в департаменте Йоро пассажирский автобус столкнулся с пожарной машиной, передает ТАСС.

Известно, что к настоящему времени в числе погибших значатся шестеро детей. Трое из них скончались в больнице города Сан-Педро-Сула. Для эвакуации пострадавших использовали вертолеты.

Читайте такжеВ России в лобовом столкновении автобусов погибли 15 человек (фото)

Согласно одной из версий, автобус врезался в пожарную машину, после того как она перевернулась на ходу. По другим данным, водитель автобуса по неизвестным причинам потерял управление. Расследованием обстоятельств трагедии занялись представители компетентных органов.