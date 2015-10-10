ЕС ввел санкции против шести россиян из-за их связей с Аль-Каидой
00:58, 10 октября 2015Мир
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ЕС ввел санкции против физических лиц и компаний, которые поддерживают связи с Аль-Каидой, в санкционный список оказались и 6 граждан РФ.
REUTERS
Об этом говорится в Официальном журнале ЕС, сообщает Европейская правда.
Всего под санкциями ЕС оказались 18 физических лиц, и две юридических.
Как отмечается, в отношении этих лиц и компаний вводятся такие ограничительные меры как замораживание счетов и экономических ресурсов.
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Кроме того, два человека были исключены из санационного списка.
Как сообщал УНИАН, ЕС на 4 месяца приостановит санкции в отношении Беларуси, в том числе и в отношении президента Александра Лукашенко, после президентских выборов, которые состоятся в воскресенье.
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