ЕС ввел санкции против шести россиян из-за их связей с Аль-Каидой

Об этом говорится в Официальном журнале ЕС, сообщает Европейская правда.

Всего под санкциями ЕС оказались 18 физических лиц, и две юридических.

Как отмечается, в отношении этих лиц и компаний вводятся такие ограничительные меры как замораживание счетов и экономических ресурсов.

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Кроме того, два человека были исключены из санационного списка.

Как сообщал УНИАН, ЕС на 4 месяца приостановит санкции в отношении Беларуси, в том числе и в отношении президента Александра Лукашенко, после президентских выборов, которые состоятся в воскресенье.