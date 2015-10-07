Москва отреагировала на отказ НАТО предоставить данные о позициях "Исламского государства" в Сирии

Об этом сообщается в пресс-релизе министерства, пишет Лента.ру.

"Российская боевая авиация в Сирийской Арабской Республике уничтожает инфраструктуру террористической группировки ИГИЛ не ради чьей-то персональной поддержки, а в целях борьбы с международным терроризмом", - заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков, слова которого приводятся в сообщении.

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Он добавил, что партнеры Москвы из стран, которые видят в "Исламском государстве" реального врага, "активно помогают российским военным данными о базах, складах, пунктах управления и лагерях подготовки боевиков, в то время как те из них, которые имеют иное мнение о террористической организации, ищут причины для отказа в сотрудничестве".

Как известно, 7 октября постоянный представитель США при НАТО Дуглас Льют заявил, что организация отказывается делиться с Москвой разведданными о террористах "Исламского государства". По его словам, причина такого решения - поддержка Россией сирийского президента Башара Асада.

Как сообщал УНИАН, глава Пентагона Эш Картер, заявил, что "США не готовы сотрудничать в рамках стратегии, которую сами считаем ошибочной, трагически ошибочной c российской стороны".