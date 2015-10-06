В Кремле рассказали, чем займется Путин в свой день рождения

Об этом сообщает РИА «Новости».

«Завтра Путин будет играть в хоккей. Он будет играть в хоккей уже традиционно с его старыми знакомыми, со знаменитыми хоккеистами-ветеранами и также с участниками Ночной хоккейной лиги, которая завтра начинает сезон», - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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Путину исполнится 63 года.