В Кремле рассказали, чем займется Путин в свой день рождения
20:43, 06 октября 2015Мир
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В свой день рождения 7 октября президент России Владимир Путин сыграет в хоккей со знаменитыми хоккеистами.
REUTERS
Об этом сообщает РИА «Новости».
«Завтра Путин будет играть в хоккей. Он будет играть в хоккей уже традиционно с его старыми знакомыми, со знаменитыми хоккеистами-ветеранами и также с участниками Ночной хоккейной лиги, которая завтра начинает сезон», - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Путину исполнится 63 года.
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