Der Spiegel: Долгая дорога из Афганистана

Об этом пишет Вейт Медик в своей статье «Долгая дорога из Афганистана», опубликованной на сайте немецкого издания Der Spiegel.

Больница в руинах, 19 мирных жителей мертвы, международная критика ВВС США: Президент США Барак Обама, по-видимому, считает необходимым лично выразить соболезнования по поводу ужасных событий в Кундузе.

От имени всех американцев он хочет выразить врачам и другим погибшим и раненым мирным жителям свои "глубокие соболезнования", подчеркнул президент в пресс-релизе. Министерство обороны начало активно изучать инцидент. «Мы ждем результатов этого расследования, прежде чем окончательно дать оценку обстоятельствам этой трагедии».

Такой позицией Обама дает понять своим партнерам и афганскому правительству, насколько серьезно Вашингтон относится к инциденту. И как ранее министр обороны Эштон Картер, он избегал изначального признания вины за катастрофическую трагедию.

То, что правительство США медлит с активными извинениями, также показывает определенное недоумение в Вашингтоне. В военных кругах указывают на то, что расположение больницы вооруженных сил США было известно, и атаку приписывают талибам.

Что именно произошло? Инцидент, который может вернуть в центр внимания миссию США в Афганистане, состоялся в ночь на субботу. По данным штаба США в Кабуле, спецназ армии США с афганскими солдатами были недалеко от больницы, когда на них напали радикальные исламские бойцы Талибана, и они отреагировали на это с воздуха. Во время нападения погибли, по меньшей мере, 19 человек в клинике организации «Врачи без границ», еще десятки получили ранения. В военных кругах США не исключают, что причиной трагедии в больнице стала летящая шрапнель.

Для Обамы это проблема во многих отношениях: Внутри страны, президент США в течение нескольких месяцев находится под огромным давлением из-за своей военной стратегии в регионе. Учитывая крайне нестабильное положение в Афганистане, его противники обвиняют его в том, что он слишком рано начал вывод войск. Недавнее нападение талибов на бывшее место расположения Бундесвера создало дополнительное давление на правительство США. Обама, который на самом деле хотел бы существенно сократить военное участие своей страны, усилил воздушные удары в Афганистане.

Как Кундуз связан с Сирией? В Вашингтоне последние действия США также связывают с ситуацией в Сирии. Инициатива президента России Владимира Путина застала правительство США врасплох, уже несколько дней Обама защищается от обвинений в том, что Москва выставила его на посмешище. Не в последнюю очередь, чтобы противостоять мнению о слабости Америки, Обама увеличил атаки США в Афганистане, так считают наблюдатели в Вашингтоне.

Какому плану следует Обама в Афганистане? Президент США намерен вывести последних американских солдат из Афганистана до конца 2017 года. Останется ли план таким же, сейчас неясно, не в последнюю очередь из-за нынешнего наступления талибов. Ранее в этом году, президент США уже объявил, что контингент американских войск сокращается медленнее, чем планировалось. Поэтому в настоящее время около десяти тысяч дислоцированных в Афганистане американских солдат останутся там до конца 2015 года. Первоначально численность войск должна была быть сокращена примерно вдвое.

Могут ли афганские военные действовать без помощи со стороны Запада? Это трудно представить, учитывая очевидную беспомощность афганской армии. Несмотря на годы инструктажа и миллиардную помощь, она кажется дезориентированной и не имеющей реальной боевой мощи, поэтому американскому спецназу в последние дни пришлось неоднократно поддерживать ее в Кундузе. Уже на следующей неделе министры обороны НАТО в Брюсселе будут обсуждать будущее миссии в Гиндукуше. Канцлер Ангела Меркель более года назад намекнула, что готова продлить обучение и инструктаж Бундесвера – если присоединятся Соединенные Штаты.

Какое в Афганистане к этому отношение? Присутствие американских войск спорное среди афганского населения, не в последнюю очередь из-за инцидентов, подобных тому, который произошел в Кундузе. Хотя число жертв из-за авиаударов США в последние годы неуклонно уменьшалось. Но трагические события субботы, скорее всего, пробудят у афганцев много неприятных воспоминаний. Нападения с жертвами среди гражданского населения неоднократно осложняли отношения между США и правительством бывшего президента Афганистана Хамида Карзая. Драма в Кундузе в настоящее время может поставить президента Афганистана Ашрафа Гани в неловкое положение. Гани в начале года сам попросил американцев медленнее выводить войска. Из-за той просьбы многие его соотечественники теперь могут попросить объяснений.