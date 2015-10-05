Сирийские ополченцы заявляют о сбитом самолете (фото, видео)

20:35, 05 октября 2015
Мир
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Группа сирийских мятежников заявила, что сбили самолет, который может принадлежать российским или сирийским военным.

Сирия / REUTERS

Группа сирийских мятежников заявила, что сбили самолет, который может принадлежать российским или сирийским военным. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Albawaba.

Отмечается, что военный самолет был якобы сбит истребителями за пределами Дамаска.

Издание утверждает, что момент попадания снаряда в самолет попал на видео, на котором видно, что пилот успел катапультироваться.

Официальных подтверждений информации у издания нет.

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