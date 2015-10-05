Сирийские ополченцы заявляют о сбитом самолете (фото, видео)

Группа сирийских мятежников заявила, что сбили самолет, который может принадлежать российским или сирийским военным. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Albawaba.

Отмечается, что военный самолет был якобы сбит истребителями за пределами Дамаска.

UPDATE: Photos tweeted of SyAAF plane damaged over Ghouta seem to be from 2012 and 2013 Corrections via @LuftwaffeASpic.twitter.com/WKVPGeBjeA — Conflict News (@Conflicts) October 5, 2015

Издание утверждает, что момент попадания снаряда в самолет попал на видео, на котором видно, что пилот успел катапультироваться.

Официальных подтверждений информации у издания нет.