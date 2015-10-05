Кадыров не исключает военную операцию России в Афганистане

Об этом Кадыров заявил в "Инстаграме" по итогам встречи с вице-президентом Афганистана Абдулом Рашидом Дустумом, передает "Газета.Ru".

«Дустум отметил, что ИГ пытается сделать своим плацдармом Афганистан. Для предотвращения этой угрозы Кабулу нужна поддержка России, как и в Сирии. Мы выразили уверенность, что руководство России примет по этому вопросу положительное решение», - написал Кадыров.

Читайте такжеБерлин считает не слишком правдоподобными заявления России относительно целей авиаударов в Сирии

Ранее Кадыров заявил, что привлекает лучших мусульманских богословов к борьбе с вербовщиками «Исламского государства».

Ранее УНИАН сообщал, что сирийские ополченцы призвали страны региона создать альянс против России и Ирана.