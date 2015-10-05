Die Welt: Эрдоган должен снова закрыть границы

В статье Андре Таубера под названием «Эрдоган должен снова закрыть границы», опубликованной на сайте газеты Die Welt, пишется о том, что сложно придумать лучшее и одновременно худшее время для этого визита. В понедельник ровно 10 лет назад, официально были начаты переговоры о вступлении Турции в Евросоюз. Учитывая авторитарные тенденции президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, пропасть между Европой и страной между Востоком и Западом сейчас кажется больше, чем когда-либо.

Тем не менее, потребность в сотрудничестве сейчас больше, чем когда-либо. Учитывая неиссякаемый приток беженцев в Европу и гражданскую войну в Сирии, растет понимание того, что без помощи Турции в эти дни так просто не решить основные проблемы в Европе. Она нуждается в эффективном пограничном контроле Турции. Но также в решении гражданской войны в Сирии.

Сейчас Евросоюз вынужден предложить Эрдогану сделку: больше финансовой поддержки для принятия беженцев в обмен на эффективное управление границами. «Как союзник, Эрдоган должен придать значение тому, чтобы снова закрыть границы», сказал газете Die Welt Эльмар Брок (ХДС), председатель Комитета по иностранным делам в Европейском парламенте. «При этом у него есть требование – сотрудничество с Европейским союзом, а также финансовая поддержка. Это вопрос взаимности».

Тот факт, что в последние месяцы многие люди смогли проделать путь в Европу через Балканы, также связан с отсутствием контроля в Турции. С начала лета ежедневно тысячи людей в буксирах отправляются с турецкого побережья Эгейского моря к греческим островам. Оттуда они едут дальше на материк, через западные Балканы к членам ЕС Венгрии и Хорватии, чтобы оказаться на северо-западе – прежде всего, в Германии.

Лидеры государств и правительств договорились на прошлой неделе на специальном совещании в Брюсселе, что президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и президент Совета ЕС Дональд Туск должны обсудить вопрос с Эрдоганом. Цель заключается в разработке общей стратегии того, как справиться с постоянным притоком беженцев.

Шесть новых лагерей для беженцев?

Предварительные переговоры, кажется, были успешными. Газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung сообщила, что с помощью финансирования ЕС на территории Турции должны быть построены шесть новых лагерей для беженцев, которые смогут принять до двух миллионов человек. ЕС, в свою очередь, обязуется забрать в Европу до полумиллиона беженцев по безопасному пути без контрабандистов.

Эффективная защита границ является приоритетом для Евросоюза. «Я ожидаю, что Турция продолжит то, что она хорошо делала в последние годы: образцовую политику в вопросе беженцев и эффективный контроль внешних границ», сказал Александр Граф Ламбсдорфф (СвДП), вице-президент Европейского парламента. ЕС должен, в свою очередь, поощрять Турцию принимать беженцев у сирийской границы.

«Необходимо привлечь больше денег для помощи беженцам в Турции», потребовал Ламбсдорфф. «Нам всем выгоднее, если у нас будут хорошо функционирующие институты возле Сирии на турецкой территории, чем если нам придется принимать беженцев в Гамбурге, Дортмунде и Штутгарте». Однако, для этого потребуются суммы побольше, чем обсуждалось до сих пор. «Недостаточно, выделить во второй раз деньги региону, которые и без того ему предназначались» -, сказал Ламбсдорфф, - «Это нечестная политика».

Прежде всего, отдельные государства-члены ЕС считают обязанными, предоставить больше денег на помощь беженцам в регионе. Многие правительства в последние месяцы резко сократили свои вклады для УВКБ ООН. Германия сократила поддержку на 51 процент. «Тот факт, что они резко сократили средства на программы питания для лагерей беженцев в Сирии несколько месяцев назад, было большой ошибкой», критикует ответственный за внешнюю политику в ХДС Брок.

«Абсолютно неприемлемо»

Даже если ЕС приходится полагаться на его помощь: Эрдогана в Брюсселе никто не собирается уговаривать. Они с беспокойством следят за тем, что он прекратил мирный процесс с курдами и ограничил свободу слова в стране. «Надо указать Эрдогану на то, что вмешательство в свободу средств массовой информации абсолютно неприемлемо для членов НАТО и стран-кандидатов», сказал Ламбсдорфф. «Постоянное злоупотребление налоговыми органами или использование антитеррористического законодательства для того, чтобы заставить критиков замолчать, не подходят для члена западного альянса».

В настоящее время в Евросоюзе обсуждается, можно ли объявить Турцию безопасной страной прибытия, что ускорило бы ходатайства о предоставлении убежища. Единой позиции в настоящее время нет. Учитывая новое усугубление конфликта с курдами, Ламбсдорфф выступает против такого шага. «Объявить Турцию безопасной страной прибытия, будет по-человечески неправильно, и политически это не будет соответствовать действительности», сказал вице-президент Европейского парламента (СвДП).

Сначала следует закончить конфликт с курдами. «Пока проходил процесс примирения с курдами, продолжались и переговоры с Оджаланом, было эффективное прекращение огня и курдские местные политики сидели в мэрии и на заседаниях своих общин, можно было сказать: это в какой-то мере безопасно», сказал Ламбсдорфф. «Теперь это полностью изменилось. Эрдоган ведет необъявленную войну против курдов».

Это война, которая также препятствует общей стратегии Запада в сирийской гражданской войне – а теперь еще и Россия перешла к авиаударам по противникам режима Асада в Сирии. «Исламский террор усилится, если турки будут бомбить курдов, а россияне – либеральных сирийцев», предупреждает Брок. Визит Эрдогана в Брюсселе послужит также тому, чтобы после десяти лет переговоров о вступлении, снова приблизить Турцию к Европе. «Эрдоган», сказал Брок, «должен снова заработать доверие Евросоюза».