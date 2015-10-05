Ураган "Хоакин" унес три жизни в Южной Каролине

Губернатор Никки Хэйли призвала жителей штата не покидать домов без крайней необходимости, передает Би-би-си.

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Многие федеральные шоссе в Южной Каролине перекрыты. Школы в штате в понедельник будут закрыты.

За три дня в городе Чарльстон выпало 35 см осадков.

В столице штата - городе Колумбия - за сутки выпало рекордные 18 см дождевой воды.

Власти Южной Каролины назвали смерч явлением, случающимся раз в тысячелетие.

Президент США Барак Обама объявил чрезвычайное положение, что дает федеральному правительству возможность оказать штату помощь в борьбе со стихией.

В четверг жертвой "Хоакина" стал грузовой корабль под названием El Faro ("Маяк"). Как сообщается, проплыв ураган насквозь, корабль исчез с радаров. Судно с 33 моряками на борту до сих пор ищут.