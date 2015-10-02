Сирийские власти заявили о невозможности проведения выборов

Об этом сообщает ТАСС.

«Сирия не сможет осуществить никакие демократические политические меры, связанные с проведением выборов, с конституцией, или другие шаги, пока терроризм продолжает наносить удары на нашей земле и угрожает невинным жителям», - сказал он.

По словам министра, правительство не может просить «сирийский народ отправиться к урнам для голосования, когда небезопасно находиться даже на улице или дома».

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Напомним, президент РФ Владимир Путин внес в Совет федерации предложение об использовании вооруженных сил за пределами территории России.

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30 сентября, Совет федерации РФ дал согласие на использование военно-воздушных сил России на территории Сирии. В тот же день российские военно-воздушные силы нанесли первый авиаудар в Сирии.

Ряд иностранных СМИ сообщили о десятках жертв cреди мирного носеления, в том числе детей.

1 и 2 октября бомбардировки повторились.