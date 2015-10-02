Сирийские власти заявили о невозможности проведения выборов
Сирийское правительство не сможет провести выборы или конституционные реформы, пока страна не победит терроризм, заявил глава МИД Сирии Валид Муаллем, выступая на полях Генеральной Ассамблеи ООН.
Об этом сообщает ТАСС.
«Сирия не сможет осуществить никакие демократические политические меры, связанные с проведением выборов, с конституцией, или другие шаги, пока терроризм продолжает наносить удары на нашей земле и угрожает невинным жителям», - сказал он.
По словам министра, правительство не может просить «сирийский народ отправиться к урнам для голосования, когда небезопасно находиться даже на улице или дома».
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Напомним, президент РФ Владимир Путин внес в Совет федерации предложение об использовании вооруженных сил за пределами территории России.
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30 сентября, Совет федерации РФ дал согласие на использование военно-воздушных сил России на территории Сирии. В тот же день российские военно-воздушные силы нанесли первый авиаудар в Сирии.
Ряд иностранных СМИ сообщили о десятках жертв cреди мирного носеления, в том числе детей.
1 и 2 октября бомбардировки повторились.