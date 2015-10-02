Independent: Тони Блэр советовал Каддафи уйти в отставку и найти безопасное место

Бывший глава Ливии проигнорировал советы Блэра и заявил, что не оставит свою страну во время войны, пишет газета The Independent. Об этом стало известно после того, как Госдепартамент США опубликовал расшифровку разговора двух политиков.

Помощница Блэра Кэтрин Риммер утверждает, что в ходе беседы бывший премьер-министр убеждал Каддафи прекратить насилие и осуществить мирный переход к новому правительству, пишет Газета.ру.

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«Кровопролитие и насилие должно остановиться. Если у вас есть безопасное место, в которое вы можете отправиться, то сделайте это. Все это не закончится мирно, нужны перемены. Переменами можно управлять, мы найдем способ ими управлять. Я разговаривал с людьми, и все хотят мирного исхода», — цитирует Риммер.

Блэр предупреждал, что США и Европа находятся в затруднительном положении, и их надо убедить в том, что конфликт будет разрешен.

На следующий день после состоявшегося разговора Совет Безопасности ООН принял решение заморозить активы Каддафи, а к концу месяца Великобритания присоединилась к международной коалиции против главы Ливии.

Четыре месяца спустя Каддафи был схвачен и убит во время битвы за Сирт.