Сына Каддафи приговорили к смертной казни (фото)
Ливийский суд вынес смертные приговоры сыну бывшего лидера страны Муаммара Каддафи Сейфу аль-Исламу и еще восьми сторонникам свергнутого президента.
Cреди приговоренных к расстрелу - экс-премьер Багдади аль-Махмуди и глава ливийской разведки Абдалла ас-Синуси.
Все они признаны виновными в военных преступлениях в 2011 году. Тогда Ливию охватила гражданская война, в ходе которой оппозиционные силы при военном вмешательстве НАТО постепенно установили контроль над страной, сообщает Русская служба ВВС.
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Сейф Аль-Ислам Каддафи добивался передачи дела на рассмотрение Международного уголовного суда в Гааге, который направлял в Триполи несколько запросов об экстрадиции сына Каддафи, однако власти Ливии каждый раз отвечали отказом.
Свержение Муаммара Каддафи и его убийство положили начало периоду нестабильности и вооружённой борьбы за власть на территории Ливии.