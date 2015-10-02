В центре Санкт-Петербурга зеркальный куб упал на людей (видео)

14:59, 02 октября 2015
Мир
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В Санкт-Петербурге на Дворцовой площади одна из граней зеркального куба под порывом ветра упала на людей. 

Конструкция была установлена на Дворцовой площади для презентации автомобилей / скриншот

Об этом сообщает «Русская служба новостей».

По словам очевидцев, всего ветер сбил восемь панелей, которые упали на пятерых человек. Инцидент зафиксировали веб-камеры.

В пресс-службе МЧС Петербурга заявили, что в результате происшествия пострадавших нет. В настоящее время зеркальный куб демонтируют.

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В зеркальном кубе проходила закрытая презентация автомобилей BMW.

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