ЕС аннулировал требования к максимальному размеру ручной клади в самолетах

В ЕС аннулированы требования к максимальному размеру ручной клади в самолетах

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее решение вступило в силу 5 мая этого года.

Эксперты по авиационной безопасности посоветовали Еврокомиссии ввести общеевропейские ограничения размера ручной клади в самолетах в октябре 2006 года. Предусматривалось установить максимально допустимый размер в 56 × 45 × 25 см. Однако после изучения этого предложения по заказу Еврокомиссии эксперты пришли к выводу о ее низкой эффективности.

В результате в ЕС сохранились действующие и ранее правила, в соответствии с которыми каждая авиакомпания имеет право устанавливать ограничение на размеры вещей в зависимости от формы и количества багажа, вида самолета и т.д. Кроме того, ограничение в размерах могут вводить и отдельные страны-члены ЕС.