Украина увеличила транзит газа в Европу до рекордных объемов

ДК “Укртрансгаз” НАК "Нафтогаз Украины", по оперативным данным, в январе-апреле увеличила транзит природного газа в страны Европы на 29,9%, или на 10,4 млрд. куб. м, по сравнению с аналогичным периодом 2007 года, - до 45,1 млрд. куб. м, что является наибольшим показателем за всю историю существования газотранспортной системы Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НАК "Нафтогаз Украины".

В сообщении отмечается, что объем транзита газа в страны СНГ в январе-апреле сократился на 14%, по сравнению с аналогичным периодом 2007 года, - до 1,2 млрд. куб. м.

Объем транспортировки газа потребителям Украины в январе-апреле увеличился на 5%, по сравнению с аналогичным периодом 2007 года, - до 26,3 млрд. куб. м.

Как сообщал УНИАН, в 2007 году Украина протранспортировала в страны Европы 112,1 млрд. куб. м. природного газа, что на 1,7 млрд. куб. м, или на 1,5% меньше, чем в 2006 году. Основной причиной снижения объемов транзита газа в 2007 году стала переориентация ОАО “Газпром” поставок газа на юг Российской Федерации через введенный в эксплуатацию газопровод “Октябрьская-Сохрановка” в обход территории Украины.

Справка УНИАН. ДК “Укртрансгаз” является оператором газотранспортной системы Украины. По состоянию на 1 января 2008 года газотранспортная система ДК “Укртрансгаз” состоит из 71 компрессорной станции общей мощностью 5405,1 мВт. Длина магистральных газопроводов и газопроводов-отводов составляет 37 тыс. км. Пропускная способность ГТС Украины составляет: на входе - 288, на выходе - 178,5 млрд. куб. м., в т.ч. в страны Европы - 142,5 млрд. куб. м.