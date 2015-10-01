В Сирии оппозиционные к Асаду силы сообщили о новых жертвах второй волны бомбардировок России

Сейчас поступают противоречивые показания относительно судьбы пострадавших – в СМИ сообщают, что они погибли или получили ранения, пишет ТСН со ссылкой на The Telegraph.

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Так, новостные сайты Сирии сообщают, что авиация России четыре раза била по штаб-квартирам "Армии Завоевания", оппозиционной к режиму Башара Асада, которые размещены в Джиср-эш-Шугур и Джабали Аль-Завии.

Один из членов "Армии Завоевания" прокомментировал в Twitter обстрелы РФ как "альянс российских свиней начал действовать, уничтожив мечеть в Джиср-эш-Шугур".

Ранее УНИАН сообщал, что Россия опять применила авиацию и нанесла серию мощных авиаударов в Сирии в районах Ахрар аль-Шам и Джиср-аш-Шугур.