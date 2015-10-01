Москва самостоятельно финансирует военную операцию в Сирии - Песков

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

"Российская сторона (финансирует)", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, кто обеспечивает финансирование операции в Сирии.

Как сообщал УНИАН, 30 сентября, Совет федерации РФ по представлению президента России Владимира Путина дал согласие на использование военно-воздушных сил России на территории Сирии.

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В начале сентября СМИ сообщили, что российские военные уже принимают участие в боевых действиях в Сирии на стороне правительственных войск.

Напомним, 30 сентября Россия нанесла первый авиаудар в Сирии, однако не по исламистам, а по оппозиционерам. В результате этого, по данным правозащитников, погибли 12 детей.

Россия уверяет, что речь идет об использовании Военно-воздушных сил России для поддержки войск режима Асада в Сирии в борьбе против "Исламского государства".



