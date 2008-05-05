Грузия не видит пользы от договора с Россией

Грузия не видела никакой практической пользы от договора с Россией в сфере противовоздушной обороны, сказал журналистам замминистра обороны Грузии Бату Кутелия, комментируя выход страны из грузино-российского договора от 1995 года, передает "Новости-Грузия".

"Грузия уже давно не участвует ни в одной организации в рамках СНГ по вопросам оборонного и военно-технического сотрудничества", - сказал Кутелия.

Замминистра высказал надежду, что российская сторона отнесется к этому сообщению "с пониманием".

Грузия не участвует в Договоре о коллективной безопасности СНГ и не участвует в Совете глав оборонных ведомств Содружества.

Ранее Министерство иностранных дел Грузии сегодня официально уведомило российскую сторону о выходе из двустороннего соглашения между Министерствами обороны двух стран о сотрудничестве в сфере Противоздушной обороны (ПВО) от 19 апреля 1995 года. Соответствующая нота была передана директором Департамента МИД Грузии по вопросам России Ираклием ТОРОНДЖАДЗЕ посланнику России в Грузии Андрею СМАГУ.