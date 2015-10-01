Еврокомиссия предлагает выделить 1,7 миллиарда евро на решение кризиса с мигрантами

Соответствующее предложение Еврокомиссия озвучила в Брюсселе, но для того, чтобы внести изменения в бюджет, инициативу еще должны поддержать Совет ЕС и Европарламент, передает украинская редакция "Немецкой волны".

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Эти средства должны пойти странам Евросоюза, в которых находится больше всего мигрантов, агентству по охране границ Frontex и ряду других агентств, а также на помощь третьим странам, таким как Турция.

Такой шаг осуществляется в продолжение договоренностей саммита ЕС, на котором главы государств и правительств признали необходимость предоставить дополнительные средства на решение миграционного кризиса. В частности, было договорено выделить миллиард евро международным организациям, а также Греции, Италии и, возможно, Болгарии. Также планируется усилить диалог с Турцией и предоставить финансовую поддержку странам Ближнего Востока, которые уже приняли много мигрантов, а также Западных Балкан.