Еврокомиссия предлагает выделить 1,7 миллиарда евро на решение кризиса с мигрантами
Еврокомиссия предлагает предусмотреть в бюджете Евросоюза на протяжении следующих двух лет дополнительные расходы в размере около 1,7 млрд евро.
Соответствующее предложение Еврокомиссия озвучила в Брюсселе, но для того, чтобы внести изменения в бюджет, инициативу еще должны поддержать Совет ЕС и Европарламент, передает украинская редакция "Немецкой волны".
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Эти средства должны пойти странам Евросоюза, в которых находится больше всего мигрантов, агентству по охране границ Frontex и ряду других агентств, а также на помощь третьим странам, таким как Турция.
Такой шаг осуществляется в продолжение договоренностей саммита ЕС, на котором главы государств и правительств признали необходимость предоставить дополнительные средства на решение миграционного кризиса. В частности, было договорено выделить миллиард евро международным организациям, а также Греции, Италии и, возможно, Болгарии. Также планируется усилить диалог с Турцией и предоставить финансовую поддержку странам Ближнего Востока, которые уже приняли много мигрантов, а также Западных Балкан.