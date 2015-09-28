Турция опасается дальнейшего увеличения потока мигрантов из Сирии

Об этом сообщила в Нью-Йорке канцлер Германии Ангела Меркель, которая накануне встретилась с турецким премьер-министром Ахметом Давутоглу, сообщает украинская редакция "Немецкой волны".

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Ангела Меркель также отметила, что Анкара и Берлин решили углубить свое сотрудничество в вопросе мигрантов. Целью такого шага должен стать, по словам канцлера, "лучший контроль потоков беженцев".

Между тем представитель немецкого правительства заявил, что немецко-турецкая рабочая группа в ближайшие недели конкретизирует сотрудничество между двумя странами. Также к этому сотрудничеству могут привлечь и Грецию.

Как отметила Ангела Меркель, Турция уже приняла около 2 млн бежавших от войны из Сирии и почти 500 тыс. иракских беженцев. По ее мнению, вопрос о том, каким образом можно прекратить конфликт в Сирии, будет стоять на первом месте во время многих встреч на высшем уровне, которые пройдут на полях Генеральной ассамблеи ООН.

Признаков ослабления миграционного кризиса на протяжении последних дней не наблюдалось, а поток беженцев в Европу не уменьшился. Только в Хорватии за последние десять дней прибыли 65 тыс. беженцев.

Лишь в воскресенье, 27 сентября, в Средиземном море вблизи ливийского побережья удалось спасти 795 беженцев. Несмотря на активное участие кораблей многих стран в спасении беженцев в акватории Средиземного моря, 27 сентября у берегов Турции погибли 17 человек, которые пытались добраться к берегам Европы.